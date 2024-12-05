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Ферстаппен — о Расселле: я агрессор? А он — подлец!

Ферстаппен — о Расселле: я агрессор? А он — подлец!
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу словесной перепалки с пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом, которая началась между ними после квалификации Гран-при Катара. Ранее оба в резкой форме высказывались друг о друге.

«Он сказал, что я вошёл в комнату стюардов, ругаясь и беснуясь? Это совсем не так. Но, знаете, не удивлён, что он так говорит. Я ясно выражаю своё мнение, и, очевидно, его это не устраивает. Он лжёт и связывает воедино то, что не сходится. Типично для него. Я агрессор? Мы не должны слишком много говорить о таких людях: он — подлец», — приводит слова Ферстаппена Formule1.

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