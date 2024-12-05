Перес сделал категоричное заявление о своём будущем на фоне слухов об уходе из «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес выразил уверенность, что будет выступать за австрийскую команду и в следующем сезоне. Ранее в прессе не раз сообщалось, что мексиканец может покинуть «Ред Булл».

«Ничего не изменилось. У меня есть контракт на следующий год, так что в следующем я буду выступать за «Ред Булл». Уверен ли я на 100%, что так и будет? Я уже всё сказал, приятель. Больше нечего добавить. У меня есть контракт на следующий год. Сказать больше нечего. Да, я видел слухи, но ничего не изменилось», — приводит слова Переса издание Motorsport.

Ранее экс-владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан возложил на Макса Ферстаппена вину за спад карьеры Переса.

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