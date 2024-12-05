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Представлен специальный шлем Расселла в честь последней гонки Хэмилтона в «Мерседесе»

Представлен специальный шлем Расселла в честь последней гонки Хэмилтона в «Мерседесе»
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выступит на Гран-при Абу-Даби в особом шлеме, который посвящён последней гонке его напарника Льюиса Хэмилтона в составе немецкого гоночного коллектива. Он окрашен в ярко-голубой цвет, а сзади на нём изображены силуэты Джорджа и Льюиса.

Фото: Пресс-служба «Мерседеса»

Фото: Пресс-служба «Мерседеса»

Льюису 39 лет. Хэмилтон является семикратным чемпионом Формулы-1. В составе немецкой команды он выступает с 2013 года. В личном зачёте Формулы-1 британский пилот занимает седьмое место и имеет на своём счету 211 очков. Со следующего сезона Льюис Хэмилтон будет выступать за команду «Феррари».

Ранее Хэмилтон опубликовал прощальное сообщение «Мерседесу».

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