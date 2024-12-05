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Алонсо отреагировал на обвинения Ферстаппена в двуличии в адрес Расселла

Алонсо отреагировал на обвинения Ферстаппена в двуличии в адрес Расселла
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Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо поделился мнением о словесной перепалке между гонщиками Максом Ферстаппеном («Ред Булл») и Джорджем Расселлом («Мерседес»), которая началась после квалификации Гран-при Катара.

«Он всегда ведёт себя очень хорошо здесь перед камерами. Но там это совершенно другой человек. Терпеть не могу этого», — говорил ранее Макс.

«Согласен ли я с оценкой Джорджа, которую дал Макс? Нет, я так не думаю. Джордж — отличный гонщик и замечательный человек. Я хороший друг Джорджа. Не думаю, что он ведёт себя двулично. Скорее и Макс, вероятно, согласен со мной. Дело в том, о чём я говорил много раз, — некоторые штрафы немного непоследовательны. Надеюсь, после недавних изменений последовательности будет больше», — приводит слова Алонсо Crash.net.

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