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Опубликовано последнее коллективное фото «Мерседеса» с Льюисом Хэмилтоном

Опубликовано последнее коллективное фото «Мерседеса» с Льюисом Хэмилтоном
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Опубликовано последнее коллективное фото членов «Мерседеса» с британским пилотом Льюисом Хэмилтоном перед его последним Гран-при в составе немецкого гоночного коллектива.

Фото: Пресс-служба «Мерседеса»

Льюису 39 лет. Хэмилтон является семикратным чемпионом Формулы-1. В составе немецкой команды он выступает с 2013 года. В личном зачёте Формулы-1 британский пилот занимает седьмое место и имеет на своём счету 211 очков. Со следующего сезона Льюис Хэмилтон будет выступать за итальянский коллектив «Феррари». Он является первым в истории Ф-1 гонщиком, который одержал 100 побед.

Ранее был представлен специальный шлем Джорджа Расселла в честь последней гонки Хэмилтона в составе «Мерседеса».

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