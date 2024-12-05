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Хэмилтон — о прощальном сезоне за «Мерседес»: сильно недооценил, насколько будет сложно

Хэмилтон — о прощальном сезоне за «Мерседес»: сильно недооценил, насколько будет сложно
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Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон поделился мнением о своём эмоциональном состоянии на протяжении нынешнего сезона на фоне решения перейти в «Феррари».

«Я предполагал, что это будет сложно, но сильно недооценил, насколько сложно. С самого начала чувствовалось напряжение, и многим потребовалось время, чтобы преодолеть это. Что касается меня самого, то это был очень эмоциональный год. Я был не в лучшей форме, справляясь со всеми этими эмоциями.

Могу определённо сказать, что этот год был одним из худших в плане того, как я справлялся со всем. Но продолжаю работать, стараясь стать лучше. Надеюсь, положительные моменты намного перевесят негативные», — приводит слова Хэмилтона Daily Mail.

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