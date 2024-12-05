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Ферстаппен отреагировал на слова Расселла про угрозу разбить голову Джорджа о стену

Ферстаппен отреагировал на слова Расселла про угрозу разбить голову Джорджа о стену
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на слова гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла в свой адрес. Ранее британец заявил, что Ферстаппен угрожал разбить его голову о стену. Перепалка между ними началась после квалификации Гран-при Катара. Тогда, после изучения ситуации стюардами, Макс получил штраф в одну позицию на основную гонку и штрафной балл в гоночную лицензию за неоправданно медленную езду и блокировку Расселла.

«Это всё весьма иронично, учитывая, что в субботу вечером он сказал, что собирается специально врезаться в меня, чтобы, цитирую, моя чёртова голова оказалась в стене», — говорил ранее Расселл.

«Нет, совсем не так. Ложь, которая лишена смысла», — приводит слова Ферстаппена GPblog.

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