Тото Вольф: мы правда могли бы ограничить использование нецензурной лексики в Ф-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поддержал кампанию по ограничению использования нецензурной лексики пилотами Формулы-1.

«У меня пунктик по поводу ругани. Как сказал Джордж, у него есть восьмилетний племянник, который занимается картингом и смотрит Ф-1. У меня самого есть семилетний ребёнок, который также занимается картингом и смотрит Ф-1. Впервые несколько месяцев назад мой ребёнок сказал: «Что такое фигня (в оригинале использовалось нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата»)»? И я спросил: «Где ты это услышал?» Он ответил: «От пилотов [Ф-1]».

У меня есть свои конфликты с Мохаммедом [Бен Сулайемом]. Но, говоря об этом [использовании пилотами нецензурных выражений], я его поддерживаю. Все гонщики должны служить примерами для подражания, особенно когда они выходят в эфир.

Если перевести то нецензурное слово [которое сказал мне мой ребёнок] на мой родной язык, то это будет грубым выражением. Я бы никогда не сказал подобное по радио. Мы вместе с Джорджем и Льюисом обсуждали этот вопрос. Они в курсе, что я не одобряю это. Нам удалось договориться. Думаю, мы действительно могли бы ограничить это [использование нецензурной лексики в Ф-1]», — приводит слова Вольфа портал GPblog.