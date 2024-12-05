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Служебная машина Энцо Феррари выставлена на продажу

Служебная машина Энцо Феррари выставлена на продажу
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На площадке Wild about cars Garage на продажу выставлен предсерийный прототип Ferrari 330 GT 2+2 1962 года выпуска, который основатель компании Энцо Феррари какое-то время использовал в качестве служебной машины. Стоимость автомобиля — $ 865 тыс.

Служебная Ferrari 330 GT 2+2

Служебная Ferrari 330 GT 2+2

Фото: wildaboutcarsgarage.com

Машина с серийным номером 4085 оснащена четырёхлитровым двигателем мощностью 300 лошадиных сил и четырёхступенчатой механической трансмиссией. Считается, что в Ferrari построили четыре таких прототипа, но до сегодняшнего дня сохранилось только два из них.

Служебная Ferrari 330 GT 2+2

Служебная Ferrari 330 GT 2+2

Фото: wildaboutcarsgarage.com

Энцо Феррари пользовался автомобилем два года, после чего машину отправили в США — в первый дилерский центр Ferrari на территории Штатов. В 2018 году автомобиль был отреставрирован и приведён к изначальному состоянию.

Служебная Ferrari 330 GT 2+2

Служебная Ferrari 330 GT 2+2

Фото: wildaboutcarsgarage.com

Ferrari 330 GT 2+2 была представлена в 1964 году в качестве преемника знаменитой 250-й модели. В общей сложности за четыре года было построено 1099 таких автомобилей, после чего в 1967-м ей на смену пришла 365 GT 2+2.

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