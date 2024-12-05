Ферстаппен отреагировал на то, что Гран-при Нидерландов покинет Ф-1 после 2026 года

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал решение промоутера Гран-при Нидерландов не продлевать контракт с Формулой-1 после 2026 года. Ранее стало известно, что в 2027-м этап в Нидерландах покинет календарь «Королевских гонок».

«Грустно, но, с другой стороны, я очень горжусь тем, чего они добились. Когда я начинал в Формуле-1, то и представить не мог, что мы вернёмся в Зандворт. Действительно с нетерпением жду последних двух лет. В 2026-м нас ждёт спринтерский уикенд. Говорят, будет здорово. С удовольствием в этом поучаствую», — приводит слова Ферстаппена издание RaceFans.

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