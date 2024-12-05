Перес — о Хорнере и Марко: они знают, на что я способен

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес ответил на вопрос по поводу поддержки со стороны руководителя команды Кристиана Хорнера и советника коллектива по автоспорту Хельмута Марко.

«Чувствую ли я, что по-прежнему пользуюсь полной поддержкой Кристиана Хорнера и Хельмута Марко? Думаю, сейчас просто важно оставаться вместе, ведь, как я уже говорил, сезон был не лучшим. В конце концов, есть причина, по которой они продлили контракт со мной. Они знают, на что я способен, и это важный фактор», — приводит слова Переса издание Motorsport.

Ранее Серхио сделал категоричное заявление о своём будущем на фоне слухов об уходе из «Ред Булл».

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