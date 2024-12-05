Алонсо предполагает, что Ферстаппена оштрафовали на ГП Катара из-за национальности

Пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо подверг критике стюардов Ф-1 из-за того, что те действуют непоследовательно. Также он считает, что на Гран-при Катара гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена могли не лишить поул позиции, если на месте Джорджа Расселла был бы пилот не британской национальности.

«Иногда, когда стюарды применяют какие-то правила или штраф к кому-то из пилотов, то почему они не действуют последовательно? Поскольку уже в следующей гонки эти правила могут не действовать, иногда это происходит исходя из того, какая у гонщика национальность.

Если бы я сделал [то же самое, что и Расселл на ГП Катара], то, вероятно, не получил бы тех же преимуществ, что и Джордж. Или можно рассмотреть мой инцидент на Гран-при Австралии — тогда у меня не произошёл контакт с другим болидом, мы проехали друг от друга в 30 метрах, а потом кто-то проехался за пределами трассы. В итоге я получил штраф. Иногда приходится задумываться — будь ты на месте другого пилота, как к тебе тогда будут обращаться судьи? Вот о чём я», — приводит слова Алонсо портал RaceFans.