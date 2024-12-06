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Ландо Норрис: если пилот говорит, что ему тяжело, то он лжёт и несёт чушь

Ландо Норрис: если пилот говорит, что ему тяжело, то он лжёт и несёт чушь
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Пилот британского гоночного коллектива «Макларен» Ландо Норрис считает, что если гонщик жалуется на тяжесть своей работы, то он лжёт.

«Нет, нам, пилотам, не тяжело. Если вдруг гонщики говорят, что им тяжко, то они лгут и несут чушь. Мы живём прекрасной жизнью, нам платят огромные деньги. Механикам и инженерам тяжело. Они вылетают позже нас, ещё и классом ниже, проводят на работе гораздо больше дней, чем мы, пилоты. Поэтому в следующий раз, когда гонщик пожалуется на свой образ жизни, то скажите ему, чтобы он закрыл свой рот», — приводит слова Норриса портал GPblog.

Напомним, Норрис в личном зачёте Формулы-1 занимает второе место и имеет на своём счету 349 очков.

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