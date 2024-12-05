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Экс-руководитель «Маруси» Грэм Лоудон назначен на пост главы команды «Кадиллак»

Экс-руководитель «Маруси» Грэм Лоудон назначен на пост главы команды «Кадиллак»
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Бывший спортивный директор «Маруси» Грэм Лоудон назначен на пост руководителя американской команды «Кадиллак», которая с 2026 года присоединится к Формуле-1. Об этом сообщает журналист Томас Майер со ссылкой на пресс-службу компании General Motors.

Напомним, о том, что американский гоночный коллектив присоединится к Ф-1, стало известно 25 ноября. По информации издания BBC, американский автогигант General Motors и его партнёр, группа TWG Global, обязались выплатить $ 450 млн за вступление в Формулу-1.

Также член совета директоров «Кадиллака» Марио Андретти сообщил, что команда будет использовать силовые установки производства «Феррари».

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