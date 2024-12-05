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Хилл отреагировал на слова Расселла, заявившего, что Ферстаппен угрожал разбить его голову

Хилл отреагировал на слова Расселла, заявившего, что Ферстаппен угрожал разбить его голову
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Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл отреагировал на недавние слова пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла о гонщике «Ред Булл» Максе Ферстаппене. Ранее Расселл заявил, что Ферстаппен угрожал разбить его голову о стену.

«О боже. Пошли разговоры о драках», — написал Хилл на своей странице в социальных сетях.

Ранее сам Ферстаппен заявлял, что ничего подобного он в адрес Расселла не говорил.

Напомним, перепалка между Ферстаппеном и Расселом продолжается после квалификации Гран-при Катара. Тогда Макс получил штраф в одну позицию на основную гонку и штрафное очко в гоночную лицензию за неоправданно медленную езду и блокировку Расселла, с чем был несогласен.

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