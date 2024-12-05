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Пилоты Ф-1 собрались на финальный ужин. Между Ферстаппеном и Расселлом — четыре гонщика

Пилоты Ф-1 собрались на финальный ужин. Между Ферстаппеном и Расселлом — четыре гонщика
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Пилоты Формулы-1 собрались на традиционный праздничный ужин в преддверии окончания сезона 2024 года. Снимком с мероприятия поделилась пресс-служба «Королевских гонок».

Фото: Пресс-служба Формулы-1

Отметим, что между Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» и представителем «Мерседеса» Джорджем Расселлом находятся сразу четыре гонщика. Ранее нидерландец и британец вступили в жёсткую перепалку, поводом для которой послужил инцидент между ними, случившийся в квалификации Гран-при Катара.

Также отметим, что не было пилотов «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла, а также пилотов «Хааса» Кевина Магнуссена и Нико Хюлькенберга.

Снимком на своей странице в социальных сетях поделился Эстебан Окон.

Фото: Из личного архива Эстебана Окона

Заключительный этап нынешнего сезона Формула-1, Гран-при Абу-Даби, пройдёт с 6 по 8 декабря.

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