Эдди Джордан — бен Сулайему: ради Христа, возьми себя в руки! Что происходит в ФИА?

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан не понимает, почему стюарды так сурово наказали пилота «Макларена» Ландо Норриса на Гран-при Катара. Также он обратился к президенту ФИА Мохаммеду бен Сулайему с призывом разобраться в ситуации.

«Это просто нелепо (о штрафе Норриса на ГП Катара. — Прим. «Чемпионата»). Что происходит с ФИА? Послушай, Мохаммед, я обращаюсь к тебе. Ты мне очень нравишься, и я знаю тебе уже 35 лет.

Поэтому, ради Христа, возьми себя в руки! Что происходит в ФИА! Да, мне могут запретить посещать паддок, но плевать. Просто не вижу, чтобы ФИА поступала должным образом или чтобы стюарды вели себя так. Это [наказание Норриса] было неправильно.

Каждый человек в «Макларене» должен чувствовать себя оскорблённым, и причина в том, что ФИА кучу раз твердила, что будет расследование после гонки. Было ли оно? Нет. Стюарды не сделали этого, хотя гонка подходила к концу. Люди, склонные к теориям заговора, скажут: «Ха! Вот это решение? Они отчаянно пытаются помочь «Феррари!». Я не из таких, и тем не менее это надо обсудить», — приводит слова Джордана портал F1oversteer.