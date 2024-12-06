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Квят предположил, почему болид под управлением ИИ разбился во время их гонки

Квят предположил, почему болид под управлением ИИ разбился во время их гонки
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Российский гонщик Даниил Квят вспомнил о своей второй победе над болидом под управлением искусственного интеллекта (ИИ). Заезд проходил в ноябре в Японии на легендарной трассе «Автодром Сузука» в рамках Гоночной лиги беспилотных автомобилей Абу-Даби (A2RL). В ходе прохождения дистанции автомобиль искусственного интеллекта не справился с прохождением поворота и разбился о заграждение.

«Мы не узнаем, пока не проведём детальное расследование, но, возможно, сказалась небольшая разница в давлении в шинах. Сперва я был разочарован, но это часть процесса, цель которого сделать его идеальным. Да, возможно, нам не удалось завершить воскресную сессию так, как хотелось, но мы также хотели, чтобы болельщики, пришедшие на трассу, увидели, над чем мы работаем. Это часть процесса обучения, и это очень важно. Думаю, мы предприняли шаги для того, чтобы эта технология развивалась всё больше и больше», — приводит слова Квята autosport web.

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