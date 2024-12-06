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Девушка Макса Ферстаппена сообщила о своей беременности

Девушка Макса Ферстаппена сообщила о своей беременности
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Келли Пике, бразильская модель и девушка гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, сообщила, что находится в положении. Соответствующий пост она разместила на своей странице в социальных сетях.

«Мини Ферстаппен-Пике в пути. Мы не можем нарадоваться, ожидая наше маленькое чудо», — говорится в совместном сообщении Келли и Макса.

Фото: Из личного архива Келли Пике и Макса Ферстаппена

Напомним, Ферстаппен гарантировал себе чемпионский титул в этом сезоне «Королевских гонок». Его Макс добыл после Гран-при Лас-Вегаса, где ему было достаточно финишировать впереди пилота «Макларена» Ландо Норриса. Макс в итоге был пятым, а Ландо – шестым. Это чемпионство стало четвёртым подряд для нидерландца.

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