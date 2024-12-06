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«Приедет вся семья». Шарль Леклер — о первой практике в Абу-Даби с братом за «Феррари»

«Приедет вся семья». Шарль Леклер — о первой практике в Абу-Даби с братом за «Феррари»
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о предстоящем выступлении в первой тренировке Гран-при Абу-Даби, участие в которой примет также его младший брат Артур. В практике Артур заменит напарника Шарля Карлоса Сайнса. Это событие станет историческим в Формуле-1. Леклеры станут первыми братьями, которые выступят за одну команду в рамках официальной сессии.

Формула-1 2024. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Свободная практика 1
06 декабря 2024, пятница. 12:30 МСК
Не началось

«Это очень и очень особенный момент – не только для меня или Артура, но и для всей семьи. Отец сделал всё возможное, чтобы помочь нам пройти этот путь. Это будет что-то невероятное. Вся семья прилетит сюда из Монако, чтобы насладиться этим моментом», — приводит слова Шарля Formel1.de.

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