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Хэмилтон выбрал специальный дизайн шлема для прощания с «Мерседесом» на Гран-при Абу-Даби

Хэмилтон выбрал специальный дизайн шлема для прощания с «Мерседесом» на Гран-при Абу-Даби
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Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» показала шлем, в котором выступит британский гонщик Льюис Хэмилтон на Гран-при Абу-Даби. По окончании этого сезона семикратный чемпион Формулы-1 покинет немецкую команду, чтобы перейти в «Феррари».

«Спасибо», — говорится на шлеме на немецком языке.

Фото: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Фото: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Фото: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Напомним, к «Мерседесу» Льюис присоединился в 2013 году и за это время завоевал шесть чемпионских титулов в «Королевских гонках». Ещё один титул он добыл вместе с «Маклареном».

В нынешнем сезоне Формулы-1 Хэмилтон перед Гран-при Абу-Даби занимает седьмое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 211 очков.

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