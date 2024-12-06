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Макс Ферстаппен впервые высказался после новости о том, что он станет отцом

Макс Ферстаппен впервые высказался после новости о том, что он станет отцом
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал новость о предстоящем отцовстве. Ранее подруга гонщика Келли Пике сообщила, что находится в положении.

«Взволнован ли я от того, что скоро стану отцом? Да, но, конечно, я уже в какой-то степени бонусный папа. Но да, я очень взволнован», — сказал Ферстаппен в паддоке Гран-при Абу-Даби.

Напомним, Ферстаппен воспитывает Пенелопу – дочь Пике и российского гонщика Даниила Квята. Келли и Даниил расстались вскоре после рождения девочки.

Макс обеспечил себе чемпионский титул в нынешнем сезоне Формулы-1. Его он добыл после Гран-при Лас-Вегасе, где ему было достаточно финишировать впереди пилота «Макларена» Ландо Норриса. Ферстаппен в итоге показал пятый результат, а Ландо был шестым. Это чемпионство стало четвёртым подряд для нидерландца.

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