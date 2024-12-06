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Джордж Расселл отказался сидеть рядом с Максом Ферстаппеном на праздничном ужине

Джордж Расселл отказался сидеть рядом с Максом Ферстаппеном на праздничном ужине
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Известный журналист Адам Купер рассказал о том, что во время традиционного праздничного ужина Ассоциации гонщиков Гран-при пилот «Мерседес» Джордж Расселл-младший демонстративно отказался сидеть рядом с четырёхкратным чемпионом Формулы-1 гонщиком команды «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Один из водителей на вчерашнем традиционном праздничном ужине сказал мне, что Джордж Расселл был последним, кто прибыл на мероприятие, и они сохранили ему место рядом с Максом Ферстаппеном. Но он отказался занять это место и переместил свой стул в другое место», — написал Купер на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, между Расселлом и Ферстаппеном напряжённые отношения после инцидента, случившегося во время квалификации Гран-при Катара, из-за чего пилоты неоднократно переходили на личности.

Последний этап текущего сезона Формулы-1, Гран-при Абу-Даби, пройдёт с 6 по 8 декабря.

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