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Хэмилтон обратился к пилотам Формулы-1 перед Гран-при Абу-Даби

Хэмилтон обратился к пилотам Формулы-1 перед Гран-при Абу-Даби
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поблагодарил гонщиков Формулы-1 после традиционного праздничного ужина в преддверии окончания сезона 2024 года.

«После очередного долгого сезона, в котором мы сражались друг с другом, всегда приятно собраться вместе. Спасибо всем, что пришли. Очень благодарен за уделённое время», — написал семикратный чемпион Формулы-1 на своей странице в социальных сетях.

Напомним, по окончании этого сезона Хэмилтон покинет «Мерседес» и перейдёт в «Феррари». К «Мерседесу» Льюис присоединился в 2013 году и за это время завоевал шесть чемпионских титулов в «Королевских гонках». Ещё один титул он добыл вместе с «Маклареном».

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