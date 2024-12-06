Хэмилтон обратился к пилотам Формулы-1 перед Гран-при Абу-Даби

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поблагодарил гонщиков Формулы-1 после традиционного праздничного ужина в преддверии окончания сезона 2024 года.

«После очередного долгого сезона, в котором мы сражались друг с другом, всегда приятно собраться вместе. Спасибо всем, что пришли. Очень благодарен за уделённое время», — написал семикратный чемпион Формулы-1 на своей странице в социальных сетях.

Напомним, по окончании этого сезона Хэмилтон покинет «Мерседес» и перейдёт в «Феррари». К «Мерседесу» Льюис присоединился в 2013 году и за это время завоевал шесть чемпионских титулов в «Королевских гонках». Ещё один титул он добыл вместе с «Маклареном».

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