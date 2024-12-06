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Формула-1 продлила контракт с Гран-при Китая до 2030 года

Формула-1 продлила контракт с Гран-при Китая до 2030 года
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Формула-1 объявила о продлении соглашения с Гран-при Китая. Стороны пролонгировали контракт сроком на пять лет. В результате этап в Шанхае останется в календаре «Королевских гонок» до сезона 2030 года.

В нынешнем сезоне Формулы-1 Гран-при Китая проходил с 19 по 21 апреля. Его победителем стал нидерландский гонщик Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Вторым тогда был Ландо Норрис из «Макларена», а тройку сильнейших замкнул напарник Ферстаппена Серхио Перес.

Напомним, Макс уже гарантировал себе чемпионский титул в нынешнем сезоне. Для нидерландца он стал четвёртым в Формуле-1.

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