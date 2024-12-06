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Албон и Колапинто потеряют по пять позиций на стартовой решётке за замену коробок передач

Албон и Колапинто потеряют по пять позиций на стартовой решётке за замену коробок передач
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Оба пилота «Уильямса», Александер Албон и Франко Колапинто, потеряют по пять позиций на стартовой решётке Гран-при Абу-Даби за превышение лимита по замене коробок передач в течение сезона. Об этом информирует пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).

Гран-при Абу-Даби проходит с 6 по 8 декабря. Этап является заключительным в нынешнем сезоне Формулы-1. Албон сейчас занимает 16-е место в общем зачёте пилотов. В его активе 12 очков. Колапинто располагается на 19-й позиции. На счету аргентинца пять баллов. Чемпионский титул досрочно гарантировал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

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