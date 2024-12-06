Леклер — лучший в первой тренировке Гран-при Абу-Даби, Норрис — 2-й, Хэмилтон — 3-й

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Завершилась первая тренировка Гран-при Абу-Даби. Лучшее время по её итогам продемонстрировал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Вторым был гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Топ-3 замкнул Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес».

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Первая тренировка:

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.24,321.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,221.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,485.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,844.

5. Пьер Гасли («Альпин») +1,012.

6. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,052.

7. Франко Колапинто («Уильямс») +1,061.

8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,123.

9. Фелипе Другович («Астон Мартин») +1,150.

10. Серхио Перес («Ред Булл») +1,162.

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,183.

12. Лиам Лоусон («РБ») +1,242.

13. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1,290.

14. Рё Хиракава («Макларен») +1,553.

15. Исак Хаджар («Ред Булл») +1,556.

16. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1,600.

17. Аюму Иваса («РБ») +1,800.

18. Артур Леклер («Феррари») +1,858.

19. Джек Дуэн («Альпин») +1,983.

20. Люк Браунинг («Уильямс») +2,198.

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