Леклер — лучший в первой тренировке Гран-при Абу-Даби, Норрис — 2-й, Хэмилтон — 3-й

Завершилась первая тренировка Гран-при Абу-Даби. Лучшее время по её итогам продемонстрировал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Вторым был гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Топ-3 замкнул Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес».
Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Первая тренировка:
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.24,321.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,221.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,485.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,844.
5. Пьер Гасли («Альпин») +1,012.
6. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,052.
7. Франко Колапинто («Уильямс») +1,061.
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,123.
9. Фелипе Другович («Астон Мартин») +1,150.
10. Серхио Перес («Ред Булл») +1,162.
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,183.
12. Лиам Лоусон («РБ») +1,242.
13. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1,290.
14. Рё Хиракава («Макларен») +1,553.
15. Исак Хаджар («Ред Булл») +1,556.
16. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1,600.
17. Аюму Иваса («РБ») +1,800.
18. Артур Леклер («Феррари») +1,858.
19. Джек Дуэн («Альпин») +1,983.
20. Люк Браунинг («Уильямс») +2,198.
Самый долгий пит-стоп в Формуле-1: