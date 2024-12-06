Леклер получит штраф в 10 позиций на стартовой решётке Гран-при Абу-Даби за замену батареи

Пилот «Феррари» Шарль Леклер потеряет 10 позиций на стартовой решётке Гран-при Абу-Даби за превышение лимита по установке накопителя энергии. Об этом информирует пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).

В течение сезона на болиде каждого пилота без штрафов может быть использовано только два накопителя энергии. На автомобиле монегаска в Абу-Даби появится третий.

Напомним, ранее штрафы получили оба гонщика «Уильямса», Александер Албон и Франко Колапинто. За превышение лимита по замене коробок передач в течение сезона они потеряют пять позиций на стартовой решётке Гран-при Абу-Даби.

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