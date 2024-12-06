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Опубликован полный состав участников постсезонных тестов Формулы-1 в Абу-Даби

Опубликован полный состав участников постсезонных тестов Формулы-1 в Абу-Даби
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Опубликован полный состав пилотов, которые примут участие в постсезонных тестах в Абу-Даби.

Предлагаем вашему вниманию список, опубликованный известным журналистом Филиппом Хортоном в своих социальных сетях. Отметим, что в составе «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри отработают на шинных тестах по половине дня.

«Ред Булл»: Юки Цунода, Исак Хаджар

«Мерседес»: Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли

«Феррари»: Шарль Леклер, Антонио Фуоко

«Макларен»: Ландо Норрис и Оскар Пиастри, Патрисио О'Уорд

«Астон Мартин»: Фелипе Другович, Джек Кроуфорд

«Альпин»: Пьер Гасли, Джек Дуэн

«Уильямс»: Карлос Сайнс, Люк Браунинг

«РБ»: Лиам Лоусон, Аюму Иваса

«Кик-Заубер»: Нико Хюлькенберг, Габриэл Бортолето

«Хаас»: Эстебан Окон, Рё Хиракава.

Заключительный этап текущего сезона Формулы-1, Гран-при Абу-Даби, пройдёт с 6 по 8 декабря. В уже состоявшейся первой свободной практике лучшее время показал Шарль Леклер («Феррари»), вторым стал Ландо Норрис («Макларен»), замкнул тройку лидеров Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

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