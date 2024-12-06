Опубликован полный состав участников постсезонных тестов Формулы-1 в Абу-Даби

Опубликован полный состав пилотов, которые примут участие в постсезонных тестах в Абу-Даби.
Предлагаем вашему вниманию список, опубликованный известным журналистом Филиппом Хортоном в своих социальных сетях. Отметим, что в составе «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри отработают на шинных тестах по половине дня.
«Ред Булл»: Юки Цунода, Исак Хаджар
«Мерседес»: Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли
«Феррари»: Шарль Леклер, Антонио Фуоко
«Макларен»: Ландо Норрис и Оскар Пиастри, Патрисио О'Уорд
«Астон Мартин»: Фелипе Другович, Джек Кроуфорд
«Альпин»: Пьер Гасли, Джек Дуэн
«Уильямс»: Карлос Сайнс, Люк Браунинг
«РБ»: Лиам Лоусон, Аюму Иваса
«Кик-Заубер»: Нико Хюлькенберг, Габриэл Бортолето
«Хаас»: Эстебан Окон, Рё Хиракава.
Заключительный этап текущего сезона Формулы-1, Гран-при Абу-Даби, пройдёт с 6 по 8 декабря. В уже состоявшейся первой свободной практике лучшее время показал Шарль Леклер («Феррари»), вторым стал Ландо Норрис («Макларен»), замкнул тройку лидеров Льюис Хэмилтон («Мерседес»).