Кристиан Хорнер отреагировал на оскорбительные высказывания Тото Вольфа

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал оскорбительные высказывания в свой адрес со стороны босса «Мерседеса» Тото Вольфа, где он назвал его «тявкающим маленьким терьером».

«Это так плохо? Зато я не боюсь пойти на больших собак… Я люблю терьеров. Это отличные собаки, у меня их было четыре, в том числе Берни и Флавио. Они чрезвычайно преданы. Может быть, я лучше буду терьером, чем волком! (Хорнер обыграл фамилию Тото — в английском языке фамилия Wolff созвучна c wolf, что в переводе означает «волк». — Прим. «Чемпионата») — привёл слова Хорнера на своей странице в социальных сетях журналист Крис Медланд.

Напомним, конфликт между Хорнером и Вольфом разгорелся, когда после гонки в Катаре Макс Ферстаппен заявил, что возмущён своим наказанием за блокировку Джорджа Расселла во время квалификации Гран-при Катара, а также попытками Джорджа выпросить для Макса штраф у судей.