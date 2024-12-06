Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Кристиан Хорнер отреагировал на оскорбительные высказывания Тото Вольфа

Кристиан Хорнер отреагировал на оскорбительные высказывания Тото Вольфа
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал оскорбительные высказывания в свой адрес со стороны босса «Мерседеса» Тото Вольфа, где он назвал его «тявкающим маленьким терьером».

«Это так плохо? Зато я не боюсь пойти на больших собак… Я люблю терьеров. Это отличные собаки, у меня их было четыре, в том числе Берни и Флавио. Они чрезвычайно преданы. Может быть, я лучше буду терьером, чем волком! (Хорнер обыграл фамилию Тото — в английском языке фамилия Wolff созвучна c wolf, что в переводе означает «волк». — Прим. «Чемпионата») — привёл слова Хорнера на своей странице в социальных сетях журналист Крис Медланд.

Напомним, конфликт между Хорнером и Вольфом разгорелся, когда после гонки в Катаре Макс Ферстаппен заявил, что возмущён своим наказанием за блокировку Джорджа Расселла во время квалификации Гран-при Катара, а также попытками Джорджа выпросить для Макса штраф у судей.

Материалы по теме
«Беспрецедентно». Хорнер высказался об инциденте между Ферстаппеном и Расселлом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android