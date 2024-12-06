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Кевин Магнуссен разместил семейные фото на шлем для прощальной гонки в Формуле-1

Кевин Магнуссен разместил семейные фото на шлем для прощальной гонки в Формуле-1
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен выступит в шлеме с семейными фотографиями на Гран-при Абу-Даби. По окончании этого сезона датчанин покинет американскую команду. В следующем году Магнуссен станет пилотом заводской команды BMW M Team WRT и будет выступать за рулём гиперкара BMW M V8 Hybrid в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC.

Помимо снимков, на шлеме написаны имена жены Кевина Луизы и их дочерей – Лауры и Агнес.

Фото: MoneyGram Haas F1 Team

Фото: MoneyGram Haas F1 Team

Фото: MoneyGram Haas F1 Team

Фото: MoneyGram Haas F1 Team

Гран-при Абу-Даби проходит с 6 по 8 декабря. Ранее «Мерседес» показал, какой шлем выбрал Льюис Хэмилтон для своего последнего Гран-при в составе немецкой команды. В следующем сезоне британец будет выступать за «Феррари».

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