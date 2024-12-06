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Норрис лучший во второй практике Гран-при Абу-Даби, Пиастри — 2-й, Хюлькенберг — 3-й

Завершилась вторая тренировка Гран-при Абу-Даби. Лучшее время по её итогам продемонстрировал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым был ещё один гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. Топ-3 замкнул Нико Хюлькенберг, представляющий «Хаас».

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Вторая тренировка:

1. Ландо Норрис («Макларен») 1:23.517

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.234.

3. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0.462.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +0.582.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.602.

6. Шарль Леклер («Феррари») +0.684.

7. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +0.713

8. Кевин Магнуссен («Хаас») +0.718

9. Александер Албон («Уильямс») +0.752

10. Юки Цунода («РБ») +0.980

11. Лиам Лоусон («РБ») +0.986

12. Пьер Гасли («Альпин») +1.000

13. Джордж Расселл («Мерседес») +1.017

14. Серхио Перес («Ред Булл») +1.038

15. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1.040

16. Фернандо Алонсо («Астон-Мартин») +1.057

17. Макс Ферстаппен «(Ред Булл») +1.087

18. Лэнс Стролл («Астон-Мартин») +1.169

19. Джек Дуэн («Альпин») +1.444

20. Франко Колапинто («Уильямс») +1.748