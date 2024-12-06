Эдди Джордан призвал Хэмилтона прямо сейчас уйти из Формулы-1

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан поделился мнением о предстоящем переходе пилота Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари». Семикратный чемпион «Королевских гонок» покинет немецкую команду по окончании этого сезона, а в следующем году будет уже представлять «Скудерию».

«Представьте, вы управляете «Феррари» и инвестируете огромные деньги. Речь о невероятной сумме, говорят, это $ 100 млн в год. И Льюис не справляется. Мне всё равно, хорошая машина, плохая или средняя, ведь его напарник делает то же самое, что Макс делает с Пересом, он доминирует.

Чтобы добиться максимума от кого-то, я говорю о вере. Если ты не веришь в себя на 100%, то всё кончено. Если ты веришь в себя на 99,9%, это значит, что у тебя в голове есть маленькая, малюсенькая вещь, которая говорит тебе, что ты не полностью уверен, что ты недостаточно хорош. И Льюис говорил, я цитирую, я уже недостаточно быстр. Если бы я был в «Феррари», я бы сказал — переворачиваем страницу, найдите способ, как выскочить.

И если ты, Льюис, это слушаешь, вот тебе совет. Помни, что у тебя многое есть в жизни — музыка, мода. Очень многие считают тебя величайшим пилотом всех времён. Пожалуйста, запомни, что я тебе скажу: всегда думай о том, как лучше всего выйти. Настал момент, когда нужно забрать деньги и уйти.

Льюис — великолепный амбассадор. Мы восхищаемся тобой, но не поставь себя в ситуацию, когда мы начнём думать о тебе хуже», — сказал Джордан в подкасте Formula for Success.

Хэмилтон на итальянском языке обратился к болельщикам в Монце: