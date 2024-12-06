BBC: Ферстаппен предложил Расселлу сесть рядом на ужине пилотов, Джордж переставил стул

Издание BBC поделилось подробностями относительно ссоры между пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом и гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, начавшейся после квалификации Гран-при Катара.

«В четверг вечером оба присутствовали на традиционном ежегодном ужине, который устраивают пилоты в Абу-Даби. Расселл появился последним. Оставалось два места, оба рядом с Ферстаппеном, который помахал рукой, сказав: «Привет, Джордж». И предложил ему сесть. Расселл поздоровался с ним в тот, должно быть, неловкий момент, и занял один из стульев. Но переставил его, чтобы сесть рядом с товарищем по команде Льюисом Хэмилтоном. Возможно, это было ошибочное решение. Если бы Расселл сел с Ферстаппеном, они, вероятно, разобрались бы во всём за пару минут», — говорится в сообщении BBC.

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