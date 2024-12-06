Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

BBC: Ферстаппен предложил Расселлу сесть рядом на ужине пилотов, Джордж переставил стул

BBC: Ферстаппен предложил Расселлу сесть рядом на ужине пилотов, Джордж переставил стул
Аудио-версия:
Комментарии

Издание BBC поделилось подробностями относительно ссоры между пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом и гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, начавшейся после квалификации Гран-при Катара.

«В четверг вечером оба присутствовали на традиционном ежегодном ужине, который устраивают пилоты в Абу-Даби. Расселл появился последним. Оставалось два места, оба рядом с Ферстаппеном, который помахал рукой, сказав: «Привет, Джордж». И предложил ему сесть. Расселл поздоровался с ним в тот, должно быть, неловкий момент, и занял один из стульев. Но переставил его, чтобы сесть рядом с товарищем по команде Льюисом Хэмилтоном. Возможно, это было ошибочное решение. Если бы Расселл сел с Ферстаппеном, они, вероятно, разобрались бы во всём за пару минут», — говорится в сообщении BBC.

Материалы по теме
Фото
Пилоты Ф-1 собрались на финальный ужин. Между Ферстаппеном и Расселлом — четыре гонщика
Материалы по теме
«Я агрессор? А он — подлец!» «Война» между Ферстаппеном и Расселлом вышла на новый уровень
«Я агрессор? А он — подлец!» «Война» между Ферстаппеном и Расселлом вышла на новый уровень

Ландо Норрис поздравил Макса Ферстаппена с чемпионством:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android