Жан Алези сообщил, что у Шарля Леклера недомогание

Бывший гонщик Формулы-1 Жан Алези перед началом второй практики Гран-при Абу-Даби сообщил в эфире французского телеканала Canal+, что пилот «Феррари» Шарль Леклер плохо себя чувствует, судя по всему, у него пищевое отравление.

На завершившейся только что практике монегаск показал шестой результат, уступив лучшему времени Ландо Норриса +0.684 секунды.

Ранее стало известно, что Шарль Леклер потеряет 10 позиций на стартовой решётке Гран-при Абу-Даби за превышение лимита по установке накопителя энергии. Таким образом, шансы «Феррари» обойти «Макларен» в командном зачёте становятся всё более призрачными.

После 23 этапов сезона-2024 у идущей на втором месте «Феррари» 619 очков в Кубке конструкторов, а у «Макларена» — 640.