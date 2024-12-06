Жан Алези сообщил, что у Шарля Леклера недомогание
Поделиться
Бывший гонщик Формулы-1 Жан Алези перед началом второй практики Гран-при Абу-Даби сообщил в эфире французского телеканала Canal+, что пилот «Феррари» Шарль Леклер плохо себя чувствует, судя по всему, у него пищевое отравление.
На завершившейся только что практике монегаск показал шестой результат, уступив лучшему времени Ландо Норриса +0.684 секунды.
Формула-1 2024. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Свободная практика 2
06 декабря 2024, пятница. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:23.517
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.234
3
Нико Хюлькенберг
Haas
+0.462
Ранее стало известно, что Шарль Леклер потеряет 10 позиций на стартовой решётке Гран-при Абу-Даби за превышение лимита по установке накопителя энергии. Таким образом, шансы «Феррари» обойти «Макларен» в командном зачёте становятся всё более призрачными.
После 23 этапов сезона-2024 у идущей на втором месте «Феррари» 619 очков в Кубке конструкторов, а у «Макларена» — 640.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 декабря 2024
-
18:32
-
18:04
-
17:36
-
17:30
-
17:18
-
17:14
-
16:53
-
16:20
-
16:01
-
15:44
-
15:35
-
14:48
-
14:44
-
13:47
-
13:32
-
13:12
-
12:50
-
12:42
-
12:05
-
11:46
-
11:10
-
10:30
-
09:54
-
09:39
-
07:00
-
00:29
- 5 декабря 2024
-
23:39
-
23:22
-
23:11
-
22:42
-
22:22
-
22:10
-
21:38
-
21:25
-
21:12