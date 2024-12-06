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Жан Алези сообщил, что у Шарля Леклера недомогание

Жан Алези сообщил, что у Шарля Леклера недомогание
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Бывший гонщик Формулы-1 Жан Алези перед началом второй практики Гран-при Абу-Даби сообщил в эфире французского телеканала Canal+, что пилот «Феррари» Шарль Леклер плохо себя чувствует, судя по всему, у него пищевое отравление.

На завершившейся только что практике монегаск показал шестой результат, уступив лучшему времени Ландо Норриса +0.684 секунды.

Формула-1 2024. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Свободная практика 2
06 декабря 2024, пятница. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:23.517
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.234
3
Нико Хюлькенберг
Haas
+0.462

Ранее стало известно, что Шарль Леклер потеряет 10 позиций на стартовой решётке Гран-при Абу-Даби за превышение лимита по установке накопителя энергии. Таким образом, шансы «Феррари» обойти «Макларен» в командном зачёте становятся всё более призрачными.

После 23 этапов сезона-2024 у идущей на втором месте «Феррари» 619 очков в Кубке конструкторов, а у «Макларена» — 640.

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