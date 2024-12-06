Боттас рассказал, во сколько ему обошёлся общий ужин гонщиков Формулы-1

Финский гонщик «Кик-Заубера» Валттери Боттас рассказал, что потратил на общий ужин гонщиков Формулы-1 чуть больше € 5000.

«Да, я оплатил этот общий ужин. Во сколько он мне обошёлся? 20 000 местных денег, в евро это чуть больше 5000», — приводит слова Боттаса официальный канал Формулы-1.

Напомним, вчера, 6 декабря, пилоты Формулы-1 собрались на традиционный праздничный ужин в преддверии окончания сезона 2024 года. На нём присутствовали 17 гонщиков – все, за исключением пилотов «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла, а также пилотов «Хааса» Кевина Магнуссена и Нико Хюлькенберга.

Конфликтующие Макс Ферстаппен и Джордж Расселл держались на ужине на расстоянии.