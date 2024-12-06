Инсайдеры раскрыли, как «Ред Булл» может избавиться от Переса, не нарушая контракта

Репортёры Sky Sports Дэвид Крофт и Крейг Слейтер рассказали, что «Ред Булл» может лишить Серхио Переса места в команде на следующий сезон Формулы-1, но не увольнять его, и это позволит не выплачивать мексиканцу неустойку за нарушение контракта.

«Наши источники указывают, что «Ред Булл» не хочет продолжать сотрудничество с Серхио Пересом в следующем сезоне, и они пытаются донести до него, что или он уйдёт по-хорошему, либо они сами примут решение после гонки в Абу-Даби», — сказал в эфире Крофт.

«По этому контракту… Есть ли в контракте чёткие положения? Да, он останется в «Ред Булл», но будет ли он управлять машиной Формулы-1? По моей информации, и это большой сюрприз, в нём нет такого конкретного пункта. Теоретически «Ред Булл» может продолжать платить ему, но заставлять его ездить на шоу-карах, возможно, провести год в качестве посла [бренда], однако им необязательно оставлять его в машине [Формулы-1]», — отметил Слейтер.