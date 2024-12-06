Хорнер признал ошибку при раннем продлении контракта с Пересом

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил мотивы при продлении в июне контракта с Серхио Пересом и признал, что это было ошибкой.

«В то время Серхио выступал исключительно хорошо. У него было четыре подиума в первых пяти гонках, и, чтобы успокоить его и продлить этот импульс формы на оставшуюся часть сезона, мы решили оформить это пораньше — что, очевидно, не сработало. Такова жизнь.

Но я думаю, что в случае с Чеко нужно смотреть дальше этого года и оценивать тот вклад, который он внёс в нашу команду. Он был отличным командным игроком. Он отличный человек. Он очень популярен в команде.

Он очень усердно работал все четыре года и сыграл важную роль в Кубке конструкторов, которые мы выиграли, он выиграл пять Гран-при на нашей машине.

Это была самая успешная пара пилотов в истории нашей команды: в прошлом году они заняли первое и второе места в личном зачёте», — приводит слова Хорнера Autosport.