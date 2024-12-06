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Автогонщица упрекнула Хэмилтона в том, что он лишь на словах поддерживает разнообразие

Автогонщица упрекнула Хэмилтона в том, что он лишь на словах поддерживает разнообразие
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24-летняя немецкая гонщица София Флёрш, выступавшая в Формуле-3 и в легендарной гонке «24 часа Ле-Мана», упрекнула Льюиса Хэмилтона в том что он лишь на словах поддерживает разнообразие в автоспорте. Так она отреагировала на новость, что семикратный чемпион Формулы-1 подписался под «Хартией разнообразия и инклюзивности», а также включил в свой идеальный состав гонщиков команды Формулы-1 юниора «Мерседеса», чернокожего британского картингиста Кензо Крейги и звезду женской Академии Формулы-1 Дориан Пен.

«Если бы мне пришлось создать команду, возможно, однажды я это сделаю, она с самого начала будет разнообразной», — заявил Хэмилтон.

«Подтверди свои слова делами!» — написала в ответ Флёрш на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

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