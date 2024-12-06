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Фернандо Алонсо рассказал, когда у него единственный раз в карьере была лучшая машина

Фернандо Алонсо рассказал, когда у него единственный раз в карьере была лучшая машина
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Двукратный чемпион Формулы-1, гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что у него всего один раз за карьеру была абсолютно лучшая машина. Это не болид Формулы-1 «Рено», на котором он выиграл оба своих титула, а прототип «Тойоты» в гонках на выносливость WEC в 2018-2019 годах.

«Сохранять в этом году мотивацию было несложно, потому что каждые две недели у тебя есть шанс выступить немного лучше, чем в предыдущие выходные. Такой календарь не даёт вам возможности ни расслабиться, ни подумать, что вы гоняетесь непрерывно.

Так что мотивацию сохранить было несложно. И в каком-то смысле я привык, что у меня не самая лучшая машина. Думаю, что за 25 лет у меня лишь однажды была лучшая машина – это «Тойота» в WEC. Так что я всегда мотивирован», — приводит слова Алонсо Crash.

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