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В «Феррари» объяснили решение, приведшее к штрафу для Леклера

В «Феррари» объяснили решение, приведшее к штрафу для Леклера
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Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр объяснил решение заменить накопитель энергии на машине Шарля Леклера, за что монегаск получил штраф в минус 10 позиций на старте Гран-при Абу-Даби.

«Для нас это не было неожиданностью. Мы следили за этим компонентом на протяжении последних пары этапов и знали, что находимся на грани.

Мы приняли это решение до старта, потому что не хотим сойти с гонки или вообще пропустить её. Для нас всё по-прежнему. Мы должны сосредоточиться на уикенде, чтобы попытаться извлечь максимум из ситуации, даже после штрафа. Нам всем ещё предстоит что-то сделать, но давайте сосредоточимся на себе.

Даже без штрафа обойти «Макларен» было бы сложно. Только один раз в этом сезоне мы набрали на 21 очко больше, чем они. Это изначально было нелегко, а теперь, конечно, стало ещё сложнее. Но нет ничего невозможного. Попробуем набрать максимум очков и посмотрим, где в итоге окажется «Макларен», — приводит слова Вассёра Sky Sports.

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