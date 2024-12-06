Перес заявил, что «Ред Булл» недостаточно усердно боролся за Кубок конструкторов

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес не согласен, что неспособность его команды побороться за Кубок конструкторов является исключительно его виной. Мексиканец настаивает, что «Ред Булл» недостаточно усердно боролся в командном зачёте Формулы-1 сезона-2024.

«Конечно, я беру на себя часть ответственности. Но я также считаю, что всё не может полностью зависеть от одного человека.

Я, конечно, часть большой организации, большой команды. И очень жаль, что мы не боролись усерднее за Кубок конструкторов», — приводит слова Переса Planet F1.

После 23-го этапа сезона-2024 «Ред Булл» занимает третье место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 581 очко. У идущей на втором месте «Феррари» — 619, а у «Макларена» — 640.