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Перес заявил, что «Ред Булл» недостаточно усердно боролся за Кубок конструкторов

Перес заявил, что «Ред Булл» недостаточно усердно боролся за Кубок конструкторов
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес не согласен, что неспособность его команды побороться за Кубок конструкторов является исключительно его виной. Мексиканец настаивает, что «Ред Булл» недостаточно усердно боролся в командном зачёте Формулы-1 сезона-2024.

«Конечно, я беру на себя часть ответственности. Но я также считаю, что всё не может полностью зависеть от одного человека.

Я, конечно, часть большой организации, большой команды. И очень жаль, что мы не боролись усерднее за Кубок конструкторов», — приводит слова Переса Planet F1.

После 23-го этапа сезона-2024 «Ред Булл» занимает третье место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 581 очко. У идущей на втором месте «Феррари» — 619, а у «Макларена» — 640.

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