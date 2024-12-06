Льюису Хэмилтону посвятили 1063-сильный Geländewagen

Немецкая компания HOF Manufaktur представила автомобиль Sir Class, построенный на базе Mercedes-AMG G63 и посвящённый семикратному чемпиону Формулы-1 Льюису Хэмилтону, который в этот уикенд проводит свой последний Гран-при в составе «Мерседеса».

HOF Sir Class Фото: HOF Manufaktur

HOF Sir Class оснащён четырёхлитровым би-турбо двигателем V8, однако его мощность увеличена с 577 лошадиных сил до 1063. По данным создателей, внедорожник развивает 100 км/ч за 3,5 секунды, а его максимальная скорость превышает 300 км/ч.

HOF Sir Class Фото: HOF Manufaktur

Кроме того, шасси HOF Sir Class на 30 мм ниже, чем Mercedes-AMG G63. Машина также обладает карбон-керамическими тормозами от HOF и обвесом из углеволокна, включающим в себя новые колёсные арки, боковые арки и компоненты задней части. Автомобиль окрашен в чёрно-серебристые цвета с бирюзовыми оттенками, повторяя традиционную ливрею машин «Мерседеса» в Формуле-1.

Интерьер HOF Sir Class Фото: HOF Manufaktur

Рулевое колесо также исполнено в стиле штурвала гоночного болида. Кроме того, на внутреннюю поверхность крыши нанесено изображение конфигурации трассы «Яс Марина», на которой Хэмилтон проведёт последнюю гонку в составе немецкой команды.

В общей сложности будет выпущено 11 экземпляров Sir Class — в честь 11 сезонов, проведённых Хэмилтоном в «Мерседесе». Стоимость машины — $ 690 тыс.