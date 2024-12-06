Марко — о Лоусоне: он выступает намного лучше Колапинто

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказал слова поддержки гонщику «РБ» Лиаму Лоусону, заявив, что как гонщик он сильнее открытия нынешнего сезона Франко Колапинто.

«Лиам Лоусон выступает намного лучше Колапинто», — приводит слова 81-летнего австрийца Kleine Zeitung.

Отметим, что и Лиам Лоусон, и Франко Колапинто считались претендентами на замену мексиканца Серхио Переса в составе «Ред Булл». Но, согласно последним слухам, «Ред Булл» утратил интерес к аргентинскому гонщику «Уильямса», а новозеландец Лоусон стал главным претендентом на переход в главную команду компании «Ред Булл». Еще одним претендентом на место Переса считается Юки Цунода, но его шансы оцениваются ниже, чем у Лоусона.