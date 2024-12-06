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Антонелли и Берман проведут тесты в японской Супер Формуле, названа причина

Антонелли и Берман проведут тесты в японской Супер Формуле, названа причина
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Андреа Кими Антонелли и Оливер Берман, которые в следующем году проведут свой первый сезон Формулы-1 на полном расписании (Берман в этом году участвовал в трёх гонках за «Хаас» и «Феррари»), на следующей неделе примут участие в тестах японской Супер Формулы. Они сделают это, чтобы лучше изучить трассу «Сузука». Об этом сообщает Autosport.

В следующем году Гран-при Японии на «Сузуке» станет третьей гонкой сезона — после Австралии и Китая, и любой накат на трассе станет для них большим преимуществом в их дебютном сезоне.

Оба гонщика уже подтвердили своё участие в официальных тестах Супер Формулы, которые пройдут с 11 по 13 декабря.

Берман приступит к тестам в первый же день, поскольку уже не имеет права считаться новичком на тестах Формулы-1 в Абу-Даби, которые состоятся во вторник. Антонелли же не сможет участвовать в заездах на «Сузуке» до пятницы, поскольку во вторник примет участие в шинных тестах в Абу-Даби. Из Абу-Даби он вылетит в Японию, чтобы провести последний день тестов.

Супер Формула пока не объявила, в составе каких команд Антонелли и Берман примут участие в тестах.

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