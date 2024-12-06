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Расселл ответил, ожидает ли он вмешательства ФИА в его конфликт с Ферстаппеном

Расселл ответил, ожидает ли он вмешательства ФИА в его конфликт с Ферстаппеном
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл ответил, ожидает ли он вмешательства Международной автомобильной федерации (ФИА) в его конфликт с Максом Ферстаппеном и какого-либо наказания для гонщика «Ред Булл», который, по словам британца, угрожал отправить Джорджа в стену, чтобы разбить ему голову.

«Честно говоря, понятия не имею [вмешается ли ФИА], и я не хочу, чтобы Макса наказали. Я не ищу никаких последствий в результате этого.

Просто хочу внести ясность. Он ставит под сомнение мою человеческую честность, критикует меня в прессе. Как я уже говорил, каждый имеет право на собственное мнение, но, по-моему, в выходные он перешёл черту, и это было уже слишком», — приводит слова Расселла Planet F1.

Напомним, конфликт между гонщиками разгорелся, когда после гонки в Катаре Макс Ферстаппен заявил, что возмущён своим наказанием за блокировку Джорджа Расселла во время квалификации Гран-при Катара, а также попытками Джорджа выпросить для Макса штраф у судей.

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