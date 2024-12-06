Ферстаппен — о Пересе: «Ред Булл» всегда старался максимально поддерживать его

Четырёхкратный чемпион Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о проблемах своего напарника Серхио Переса в нынешнем сезоне.

«Конечно, с самого начала наша машина была не самой лёгкой в управлении. Конечно, мы доминировали в начале, но потом из-за некоторых обновлений машины управлять ею стало ещё сложнее. Конечно, это сказалось и на мне, но на Чеко — ещё больше — из-за его стиля вождения.

Мне неприятно видеть, как он испытывает трудности, это отражается на команде. Однако я думаю, что команда всегда выкладывалась на полную и всегда старалась максимально поддерживать его, чтобы получить максимум пользы. Но, к сожалению, это получалось не всегда», — приводит слова Ферстаппена GP Blog.