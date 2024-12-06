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Босс «Альпин» — об Оконе: он набирал мало очков и часто вылетал в Q1

Босс «Альпин» — об Оконе: он набирал мало очков и часто вылетал в Q1
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Руководитель «Альпин» Оливер Оукс откровенно высказался об упрёках в том, что французская команда до окончания сезона-2024 вынудила Эстебана Окона завершить выступления в её составе.

«Я не согласен с тем, что читал о том, как мы обошлись с Эстебаном. Но в любом случае… мы здесь, чтобы гоняться.

В конце концов, он будет выступать за другую команду — и меня волнует только «Альпин». Нам нужно двигаться дальше.

Мы сдержали своё слово, и он сможет провести тесты с «Хаасом». Мы действуем в интересах команды, мы здесь не только ради Эстебана…

Для Эстебана также будет полезно в преддверии 2025 года наладить отношения с людьми, с которыми ему предстоит работать в следующем году.

И хочу сказать, что его вклад в команду в последнее время был ограничен. Он набирал мало очков и часто вылетал в Q1», — приводит слова Оукса L'equipe.

Напомним, Эстебан Окон занял второе место на Гран-при Бразилии.

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