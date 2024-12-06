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Брандл: Расселл — единственный, кто достаточно смел, чтобы дать отпор Максу

Брандл: Расселл — единственный, кто достаточно смел, чтобы дать отпор Максу
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Sky Sports Мартин Брандл заявил, что его соотечественник Джордж Расселл является единственным смелым гонщиком Формулы-1, который может дать отпор Максу Ферстаппену.

«Джордж — единственный, кто сейчас достаточно смел, чтобы дать отпор Максу. Все остальные сникли.

Международная автомобильная федерация (ФИА) должна вмешаться в это и разобраться, если они не в состоянии сделать это сами между собой. Я действительно считаю, что должно быть больше участия [ФИА].

Я годами твердил, что не понимаю, как гонщики могут быть лучшими друзьями, любителями социальных сетей и гоняться колесо в колесо на трассе. Это невозможно», — приводит слова Брандла Sky Sports.

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