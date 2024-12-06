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Шарль Леклер рассказал о своём пищевом отравлении в Абу-Даби

Шарль Леклер рассказал о своём пищевом отравлении в Абу-Даби
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, как отравился в Абу-Даби перед началом гоночного уикенда заключительного этапа Формулы-1 сезона-2024. Монегаск заболел в четверг вечером и на следующее утро почувствовал себя плохо.

«К сожалению, всё началось вчера вечером, когда я отравился и долго не мог заснуть. Я очень устал и просто хочу спать.

Сегодня утром было тяжело, я чувствовал, что не хочу садиться за руль, но, очевидно, главной мотивацией для меня было участие в первой тренировке вместе с моим младшим братом [Артуром] — это была мечта, ставшая реальностью для нас обоих и для всей семьи, которая проделала большой путь из Монако.

Сегодня вечером я чувствую себя немного лучше, хорошо высплюсь и вернусь завтра с полностью заряженной батареей, и это не игра слов!

Надеюсь, у нас будут отличная суббота и удивительное восстановление в воскресенье», — приводит слова Леклера RacingNews365.

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